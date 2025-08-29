Участники СВО организуют патриотический лагерь в Ольхонском районе

В Ольхонском районе ветераны СВО реализуют проект, который включает в себя организацию детского патриотического лагеря и реабилитационного центра для бойцов. Место уже определили — он расположится вблизи деревни Тырган. Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева посмотрела, где предполагается разместить лагерь и пообщалась с инициаторами этого проекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как рассказали авторы, идея состоит в том, чтобы в одном месте оказывать психологическую помощь бойцам, вернувшимся с передовой, и проводить патриотические смены для школьников, которые смогут пообщаться с ветеранами. Помогать будут и профессиональные педагоги.
— Проект очень востребованный и актуальный, — отметила Галина Кудрявцева. — Мы побывали на месте будущего строительства, обсудили возможности размещения лагеря и реабилитационного центра в заповедной зоне вблизи Байкала, проговорили возможности для оказания всесторонней поддержки нашим ветеранам боевых действий.