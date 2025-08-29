Зачем нужна «Карта калининградца»

Сама идея региональных карт уже не нова. Карты жителей регионов сейчас уже доступны в 41 субъекте России. Как сообщает ТАСС, их еще с доковидных времен можно оформить в Псковской, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Челябинской и других областях. И, конечно же, в Москве и Санкт-Петербурге. Функционал у всех карт разный — в ряде регионов на такую карту начисляются пособия, проездные, скидки в магазинах. Где-то они могут стать удостоверением личности владельца.