Зачем нужна «Карта калининградца»

Это нововведение, которого многие ждали и просили у губернатора Алексея Беспрозванных. Калининградцы предвкушали размах скидок и специальных предложений, доступ к которым откроет карта. Желательно, чтобы это был местный аналог легендарной «карты москвича», не меньше. Но что же на деле?
«МК в Калининграде» разобрался, какие плюсы и минусы подарит местным жителям подобное нововведение, будет ли карта выгодна хоть кому-то, и кто ее сможет получить.
Что и для кого?
Сама идея региональных карт уже не нова. Карты жителей регионов сейчас уже доступны в 41 субъекте России. Как сообщает ТАСС, их еще с доковидных времен можно оформить в Псковской, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Челябинской и других областях. И, конечно же, в Москве и Санкт-Петербурге. Функционал у всех карт разный — в ряде регионов на такую карту начисляются пособия, проездные, скидки в магазинах. Где-то они могут стать удостоверением личности владельца.
Каких же благ ждать от собственной карты калининградцам? В ответ на запрос редакции в правительстве Калининградской области рассказали, что новая карта будет привязана к действующей банковской карте платежной системы «Мир», которую можно будет, как и ранее, использовать согласно ее функционалу. То есть, по сути это будет обычная платежная карта.
Получить новую пластиковую карту в оригинальном дизайне смогут не только льготники — она будет доступна всем жителям региона. И школьники, и студенты, и пенсионеры, и те, кто находятся где-то между ними, смогут использовать новую карту для оплаты.
Хотя в некоторых регионах, например, в Москве, карты получали только представители льготных категорий. Благодаря этому карты можно было использовать для покупки льготных билетов в музеях. Наличие, к примеру, студенческой льготной карты подтверждало право на покупку билета по студенческому тарифу.
В этой статье мы будем периодически прибегать к сравнению со столицей, как это неоднократно делали сами жители региона в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте». Информация о «карте москвича» базируется на данных, представленных московским МФЦ, а также на личном опыте использования.
Дополнительные бонусы.
Но, согласитесь, было бы странно просто выпустить новую платежную карту и начать выдавать ее всем гражданам. Поэтому здесь не обошлось без дополнительных бонусов.
Как пояснили в пресс-службе областного правительства, «Карты калининградца» придут на смену картам «Волна Балтики» и «Волна Балтики Регион», которые дают местным жителям право льготного проезда. Но, конечно, льготы будут по-прежнему распространяться только на тех, кому положены. Рядовые жители смогут просто оплатить поездку по обычному тарифу с помощью новой карточки.
Правда, где именно, и в каком размере, в областном правительстве пока не определились и отдали это на откуп владельцам магазинов.
«Хозяйствующие субъекты самостоятельно принимают решение о присоединении к проекту, в том числе по вопросу суммирования скидок», — говорится в официальном ответе пресс-службы на запрос редакции.
И снова пойдем по тому же пути, что и все жители региона — обернемся на Москву. Некоторые торговые сети столицы предоставляют скидки по «карте москвича» только в определенные часы. Однако во всех магазинах они суммируются как со специальными предложениями торговых сетей, так и с ценниками с «социальными ценами» (аналог легендарных «синих ценников» в Калининградской области — прим. ред.).
«Голубые» ценники не оправдали надежд калининградцев.
Напрашивается несколько вопросов: какое количество магазинов решать участвовать в программе? Будет ли у них мотивация для предоставления дополнительных скидок жителям региона?
В правительстве заверили, что мотивация будет:
«В состав проекта “Карта жителя Калининградской области” входит сервис “Моя выгода”, который принесет бизнесу новые возможности:
привлечет дополнительное количество клиентов, заинтересованных в выгодных покупках;позволит продемонстрировать качество продукции и услуг широкой аудитории;обеспечит рост узнаваемости бренда и увеличит лояльность покупателей;позволит принять участие в масштабном для региона проекте".
На основе ответа можно сделать вывод, что плюсы для торговых сетей ограничены лишь возможностью дополнительной рекламы и подъемом репутации. Ни о какой финансовой мотивации в пресс-службе правительства региона не сообщили.
Также остается неизвестным, коснется ли программа «Моя выгода» только продуктовых магазинов и супермаркетов. Возвращаясь к опыту Москвы, где, к примеру, жители могут получить скидки на поход в аквапарк и ритуальные услуги, список лишь из «магазинов у дома» будет выглядеть весьма скудно.
О других возможностях, помимо скидок и использования карты в качестве проездного, пока информации нет. Со стороны калининградское исполнение идеи «перенять лучшее у столицы» выглядит не вполне удачно, ведь функционал карты собрали достаточно ограниченный. И если у торговых сетей будет мотивация присоединиться к проекту хотя бы ради рекламы, то простые жители могут даже и не понять, для чего им оформлять еще одну пластиковую карточку, которая будет занимать место в кошельке.