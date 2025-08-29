Опубликован прогноз магнитных бурь на 30 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
30 августа ожидается слабая магнитная буря, сила которой составит 3 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени. Небольшое возмущение продлится всю ночь и весь следующий день. Более того, буря закончится лишь 1 сентября.
Буря будет слабой, но достаточно продолжительное. Из-за этого у метеозависимых может быть легкое недомогание. Среди симптомов головные боли, апатия, обострение хронических заболеваний.
Отметим, что сильные бури начинаются от 5 баллов. Следующая мощная буря прогнозируется 4 сентября.
