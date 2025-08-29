В САФУ предложили технологию сжигания торфа с минимальным выбросом парниковых газов

Торф — перспективный энергетический ресурс, который можно использовать в качестве топлива — как при прямом сжигании, так и в качестве компонента для производства высококалорийного биотоплива. Однако у этого вида топлива есть недостатки. Из-за большого количества влаги энергетическая калорийность торфа ниже, чем у угольного топлива. При сжигании торфа, как и ископаемого топлива, образуются парниковые газы. Но, по сравнению с бурым углем, торф — более экологичное топливо, при его сжигании значительно меньше выбросы углекислого газа, серы и твердых взвешенных частиц.