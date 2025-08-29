В Свирске появится экопарк

Экопарк «Гнездовье белого ворона» будет обустроен так, чтобы максимально органично вписать элементы для активного и спокойного отдыха и прогулок в существующий природный ландшафт. До конца этого года все работы должны быть завершены. Кроме того, капитально отремонтируют улицу Заводскую, которая ведет к парку. Под асфальтовым покрытием уже поменяли инженерные сети. Целый комплекс работ завершат в следующем году. Также по программе «Транспортный каркас Иркутской области» в этом году в Свирске отремонтировали улицу Киевскую.