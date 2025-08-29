В Свирске появится экопарк

Глава Приангарья Игорь Кобзев находится с рабочим визитом в Свирске. Губернатор побывал в городском парке, где сейчас идет реализация проекта по благоустройству, финансируемого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На месте когда-то запущенного пространства создают экопарк. Этот проект под названием «Гнездовье белого ворона» был признан лучшим на всероссийском конкурсе проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Как отметил Игорь Кобзев, населенные пункты нашего региона в этом конкурсе активно участвуют, что позволяет создавать все новые общественные пространства.
— Это уже третий проект комплексного благоустройства территории, который реализуется здесь благодаря победе во Всероссийском конкурсе, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Всего же в Свирске с 2017 года благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» удалось преобразить 28 дворов и обустроить 7 общественных пространств. И эта работа продолжается.
Экопарк «Гнездовье белого ворона» будет обустроен так, чтобы максимально органично вписать элементы для активного и спокойного отдыха и прогулок в существующий природный ландшафт. До конца этого года все работы должны быть завершены. Кроме того, капитально отремонтируют улицу Заводскую, которая ведет к парку. Под асфальтовым покрытием уже поменяли инженерные сети. Целый комплекс работ завершат в следующем году. Также по программе «Транспортный каркас Иркутской области» в этом году в Свирске отремонтировали улицу Киевскую.