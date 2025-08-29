36 км дорог к туристическим местам отремонтируют в Ростовской области

Работы уже ведутся на нескольких направлениях. В частности, на трассе Миллерово — Вешенская протяженностью 146 км. Это направление ведет к музею-заповеднику имени Шолохова, где ежегодно проходит фестиваль «Шолоховская весна». За последние три года здесь отремонтировали 40 км, а в этом сезоне собираются завершить 18-километровый участок.