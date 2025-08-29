36 км дорог к туристическим местам отремонтируют в Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области планируют привести к нормативу более 36 км дорог, ведущих к туристическим локациям. Об этом со ссылкой на правительство региона сообщает «Городской репортер».
Работы уже ведутся на нескольких направлениях. В частности, на трассе Миллерово — Вешенская протяженностью 146 км. Это направление ведет к музею-заповеднику имени Шолохова, где ежегодно проходит фестиваль «Шолоховская весна». За последние три года здесь отремонтировали 40 км, а в этом сезоне собираются завершить 18-километровый участок.
Параллельно улучшают дорогу между станицами Вешенской и Казанской. Протяженность отрезка пути составляет более 7 км. Дорога также ведет к музею-заповеднику. Обновили к этому моменту 1,6 км пути к Старочеркасскому мужскому монастырю и музею-заповеднику.
Продолжаются работы на трассе Ростов — Волгодонск вблизи Семикаракорска. Также приводят в порядок дорогу к конному клубу в Кагальницком районе.
Первый заместитель главы донского минтранса Инна Володина отметила, что качественные дороги к туристическим объектам помогают развивать отрасль, а также повышают комфорт для гостей и жителей области.
Всего в 2025 году на Дону планируют отремонтировать 566 дорог общей протяженностью около 880 км. На эти цели выделено 32,7 млрд рублей. На данный момент работы уже завершены на 344 объектах, общая протяженность которых составляет 488 км.
