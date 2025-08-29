Педагоги из Петербурга стали участниками телешоу «Классная тема!»

Список участников телешоу «Классная тема!», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», пополнился двумя педагогами из Пушкинского района Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации.
Телевизионный проект был создан с целью поддержки и популяризации педагогической профессии. Участие в телешоу дает возможность лучшим учителям страны продемонстрировать свои профессиональные достижения, инновационные методики преподавания и творческий подход к образовательному процессу.
В этом году на участие в проекте поступило более 6,7 тыс. заявок от педагогов со всех регионов России. По итогам многоэтапного отбора, включавшего оценку профессиональных качеств, педагогического опыта и творческого потенциала, в полуфинал вышли только 35 самых достойных преподавателей. Честь представлять Пушкинский район Санкт-Петербурга на федеральном уровне выпала Светлане Шипуновой из лицея № 410 и Татьяне Парфеновой из школы № 403.
«Участие педагогов Пушкинского района в столь престижном проекте является свидетельством высокого уровня образования в районе и подтверждением профессионального мастерства местных учителей. Проект “Классная тема!” не только предоставляет возможность педагогам продемонстрировать свои уникальные методики на федеральном уровне, но и способствует обмену передовым опытом между регионами, что в конечном итоге ведет к повышению качества образования по всей стране», — отметили в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.