Педагоги из Петербурга стали участниками телешоу «Классная тема!»

В этом году на участие в проекте поступило более 6,7 тыс. заявок от педагогов со всех регионов России. По итогам многоэтапного отбора, включавшего оценку профессиональных качеств, педагогического опыта и творческого потенциала, в полуфинал вышли только 35 самых достойных преподавателей. Честь представлять Пушкинский район Санкт-Петербурга на федеральном уровне выпала Светлане Шипуновой из лицея № 410 и Татьяне Парфеновой из школы № 403.