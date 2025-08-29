Казахстанцам грозит штраф или тюрьма за создание помех пилотам

Под созданием помех подразумевается в том числе целенаправленное наведение на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает министерство транспорта.
«Лазерные лучи представляют реальную опасность. Они могут ослепить или вызвать временную потерю зрения у пилота, особенно опасно это во время взлета и посадки. Важно осознавать опасность и незаконность подобных действий. Нарушители теперь несут уголовную ответственность, включая лишение свободы», — отметили в ведомстве.
Расследованием таких нарушений будет заниматься полиция.
За наведение на воздушное судно лазерных устройств или БПЛА грозят штраф до 200 МРП или исправительные работы в том же размере, общественные работы на срок до 200 часов, арест на срок до 50 суток.
За то же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, грозят штраф до 3 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, общественные работы на срок до 1 000 часов, ограничение свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.
Если действия нарушителя привели к смерти одного человека, то ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а если к гибели двух или более лиц — лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
Минтранспорта отмечает, что подобные нормы действуют во многих странах мира. В Германии за аналогичные действия предусмотрено до 10 лет лишения свободы, в Узбекистане — до одного года. Уголовная ответственность за создание угрозы безопасности полетов закреплена также в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.
