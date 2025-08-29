В Омской области пройдут похороны десантника, погибшего на СВО

«30 августа в Оконешниково состоится прощание с защитником Отечества Владиславом Олеговичем Шалашовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Владиславу должно было исполниться 25 лет. В августе 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Службу рядовой проходил в десантно-штурмовой роте десантно-штурмового батальона. Погиб 3 мая 2025 года при выполнении специальных задач военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Администрация и Совет Оконешниковского района выражают искреннее соболезнование родным и близким погибшего. Вечная память и слава нашему Герою!», — говорится в некрологе.