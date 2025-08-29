У омской школы № 33 появилась обновленная пришкольная территория

«В прошлом году силами мецената в школе заменили окна, отремонтировали систему горячего и холодного водоснабжения, устранили протечки на кровле. На этом перечень работ, прописанный в изначальном соглашении, был исчерпан, однако, Темури Отарьевич школу не бросает. Поблагодарил его за содействие и ответственный подход к делу», — написал Сергей Шелест.