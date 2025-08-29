У омской школы № 33 появилась обновленная пришкольная территория

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем-телеграм канале об обновленной территории школы № 33. Новое крыльцо, асфальт, площадь перед зданием, вымощенная плиткой, вазоны, декоративное ограждение и три девятиметровых флагштока с антивандальной системой — это подарок школе к новому учебному году от мецената, руководителя группы компаний «Руском» Темури Латарии.
«В прошлом году силами мецената в школе заменили окна, отремонтировали систему горячего и холодного водоснабжения, устранили протечки на кровле. На этом перечень работ, прописанный в изначальном соглашении, был исчерпан, однако, Темури Отарьевич школу не бросает. Поблагодарил его за содействие и ответственный подход к делу», — написал Сергей Шелест.
За два года группа компаний «Руском» уже направила на нужды школы более 15 млн рублей. В планах у мецената — третий этап мероприятий, который будет связан с благоустройством школьной спортивной площадки и другими преобразованиями.
В школе № 33 80-го года постройки обучается на сегодняшний день 1 340 детей.