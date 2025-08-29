Ричмонд
В Новосибирске на «Технопроме-2025» показали интерактивные тренажеры для будущих железнодорожников

Студенты колледжа железнодорожного транспорта теперь могут отрабатывать навыки обслуживания пассажиров и ремонта вагонов с помощью имитационных моделей и VR-технологий.

На форуме «Технопром-2025» РЖД совместно с Новосибирским колледжем железнодорожного транспорта представили современные образовательные технологии для подготовки будущих проводников и специалистов. Главным экспонатом стал миниатюрный пассажирский вагон с эффектом движения, в котором студенты учатся всему — от подачи чая до подготовки постелей, BFM-Новосибирск.

Помимо интерактивной модели, колледж использует два реальных вагона, переданных Федеральной пассажирской компанией. В них учащиеся отрабатывают ремонтные операции, осмотр оборудования и другие практические навыки. Также на выставке продемонстрировали дефектоскопную тележку для проверки состояния рельсов и VR-тренажеры для 3D-обучения ремонту вагонов и путей.

Отбор абитуриентов остаётся строгим: учитываются результаты аттестатов и обязательно медицинское обследование. В 2025 году колледж полностью выполнил план набора — 225 мест в Новосибирске и 125 в Барабинске. Основой обучения остаются дисциплина, форменная одежда и уважение к профессии. Лучшие выпускники уже работают мастерами производственного обучения, параллельно получая педагогическое образование.