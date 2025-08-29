В Новосибирске на «Технопроме-2025» показали интерактивные тренажеры для будущих железнодорожников

Помимо интерактивной модели, колледж использует два реальных вагона, переданных Федеральной пассажирской компанией. В них учащиеся отрабатывают ремонтные операции, осмотр оборудования и другие практические навыки. Также на выставке продемонстрировали дефектоскопную тележку для проверки состояния рельсов и VR-тренажеры для 3D-обучения ремонту вагонов и путей.