«Лил дождь, идти было невозможно!»: грибник попал в больницу после ночи в лесу

Но, к всеобщему облегчению, на следующее утро мужчина сам вернулся домой живой и невредимый, хотя и немного потрепанный. Как он рассказал полиции, увлекся сбором грибов и совсем не заметил, как начало темнеть. А потом еще и ливень хлынул — видимость стала нулевой, а тропинки превратились в скользкие ручьи. Обратную дорогу он знал, но по пути несколько раз падал, получил ссадины и ушибы.