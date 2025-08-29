«Лил дождь, идти было невозможно!»: грибник попал в больницу после ночи в лесу

Вот так история приключилась с одним грибником из Иркутска! Тихая охота за подосиновиками обернулась для него настоящим ночным кошмаром. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, весь переполох начался, когда в полицию обратилась встревоженная женщина.
Ее муж, 74-летний пенсионер, уехал утром 28 августа на электричке в сторону станции Орленок в Шелеховском районе за грибами и… пропал. Вовремя домой не вернулся, на звонки не отвечал — родные, конечно, забеспокоились не на шутку.
Но, к всеобщему облегчению, на следующее утро мужчина сам вернулся домой живой и невредимый, хотя и немного потрепанный. Как он рассказал полиции, увлекся сбором грибов и совсем не заметил, как начало темнеть. А потом еще и ливень хлынул — видимость стала нулевой, а тропинки превратились в скользкие ручьи. Обратную дорогу он знал, но по пути несколько раз падал, получил ссадины и ушибы.
— Добирался до станции впотьмах, под дождем, а потом всю ночь ждал первую электричку обратно в город. Сейчас пенсионера осмотрели врачи и оставили в больнице — приводят в порядок, наблюдают, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Все закончилось хорошо, но полиция снова напоминает: собираясь в лес, даже в знакомый и недалекий, берите с собой хотя бы воду, заряженный телефон, спички и перекус. И если потерялись — лучше оставаться на месте и звать на помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ошибка грибника обернулась борьбой за жизнь в холодном и дождливом лесу.