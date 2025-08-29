Первый в России туристический гастропоезд побывал в Таганроге

Первый в России туристический гастропоезд, созданный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», прибыл 27 августа в Таганрог. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Гастротур» организован Российскими железными дорогами, его цель — популяризация внутреннего туризма и продвижение уникальных гастрономических традиций российских регионов. Поезд посетил пять городов, Таганрог стал заключительной точкой маршрута.
«В пути следования мы пять дней. Стартовали 24 августа с Казанского вокзала Москвы. Мы уже побывали в Майкопе, Краснодаре, Новороссийске, Крымске, а сегодня приехали в Таганрог. Посетим театр имени А. П. Чехова, покатаемся на старинном трамвайчике и попробуем гастрономические вкусности вашего региона», — поделилась начальник туристического поезда Ольга Орлова.
В поезде есть инфракрасная сауна, вагон-бар, вагон-ресторан, оборудованы места для отдыха. Директор вагона-ресторана Анна Рихтер рассказала, что в меню включают блюда, характерные для городов, к которым направляется поезд, — например, произведения кавказской и кубанской кухни. Для представления Таганрога в меню включили блюда из судака.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.