Проход на остров Канта ограничат на три дня

В течение трех дней, 29, 30, 31 августа, с 15:00 до 22:00 остров Канта будет закрыт для посещения. В эти проводят фестиваль «Территория мира — территория музыки».
Вход на фестиваль осуществляется только с Медового моста. Остальные проходы на остров закрыты.
На сайте Кафедрального собора также отмечается, что 29, 30 и 31 августа с 15.00 до 19.00 вход на остров будет закрыт совсем в связи с репетициями и подготовкой концертной площадки под открытым небом.
Гостей фестиваля ждут на мероприятие с 19:00.