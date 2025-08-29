Ричмонд
В Омске автобус № 88 вернется на свой прежний маршрут

Он будет ходить по той же схеме, что и до ремонта бульвара Архитекторов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возвращается на свой прежний маршрут автобус № 88 (поселок Чукреевка—улица Крупской). Об изменениях в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.

Как пояснил мэр, автобус будет ходить по той же схеме, по которой он следовал до начала ремонта бульвара Архитекторов.

«Такое решение было принято с учетом мнения омичей, в частности — жителей Рыбачьего поселка. Маршрут популярен среди местных и выполняет социальную функцию — обеспечивает доставку ребят к школам», — пояснил Шелест.

Ранее «КП Омск» также сообщала о том, с сентября свою работу возобновят пять автобусных маршрутов: № 28, 32, 96, 107 и 108, а также увеличится количество подвижного состава на других популярных направлениях.