В городе Карасуке в Новосибирской области открыли модельную библиотеку

«Открытие модельной библиотеки “Славянский дом” в Карасуке — это не просто модернизация учреждения, это создание нового культурного и образовательного центра для всего муниципального округа. Здесь гармонично объединены богатые традиции славянского быта и современные технологии, что актуально и интересно для самых разных категорий читателей — от детей и молодежи до пожилых людей», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.