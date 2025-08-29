В городе Карасуке в Новосибирской области открыли модельную библиотеку

Торжественное открытие модельной библиотеки «Славянский дом» прошло в городе Карасуке Новосибирской области. Модернизация учреждения прошла при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Открытие модельной библиотеки “Славянский дом” в Карасуке — это не просто модернизация учреждения, это создание нового культурного и образовательного центра для всего муниципального округа. Здесь гармонично объединены богатые традиции славянского быта и современные технологии, что актуально и интересно для самых разных категорий читателей — от детей и молодежи до пожилых людей», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.
Новая библиотека создана на базе Городской библиотеки № 1. После модернизации она получила современное оборудование, полностью обновленное пространство с безбарьерной средой, благоустроенную прилегающую территорию и значительно пополненный книжный фонд.
Идейной основой для преображения стала концепция «Славянский дом». Все залы библиотеки объединены единым дизайном, вдохновленным фольклором и традиционным славянским бытом. В оформлении интерьера использованы иллюстрации русских художников Ивана Билибина и Елизаветы Бём.
Для читателей открыты новые уникальные зоны. «Горница» — комфортная зона для пожилых и маломобильных граждан, «Купеческий зал» — многофункциональное пространство для мероприятий, «ТеремОК» — яркая и уютная территория для детского досуга и семейного чтения, «Светлица» — пространство для самообразования и технологического творчества, центром которого стала стилизованная «русская печь». Также ярким дополнением к концепции славянского быта стали специально разработанные дополнительные интерактивные игры «Из истории русского быта», «Русские народные инструменты» и виртуальная экскурсия «Карасук. Национальная мозаика».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.