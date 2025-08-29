Движение по второй части эстакады Остужевской развязки откроют в ноябре

«У нас есть уверенность, что работы здесь будут закончены раньше срока. Все работы на ключевом дорожном объекте идут с опережением графика. Главная задача 2025 года — открыть движение по левой части эстакады к концу ноября. Строители — молодцы, практически на 10 месяцев раньше срока сдают объект. Нечасто это бывает. С точки зрения важности, безусловно, это был один из самых напряженных транспортных узлов, прежде всего, на въезд в город и по Ленинскому проспекту».