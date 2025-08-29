Движение по второй части эстакады Остужевской развязки откроют в ноябре

Губернатор Александр Гусев проинспектировал ход строительства Остужевской развязки, которую возводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
За последние годы строительство объекта стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в областном центре. Работы были поделены на три этапа: сначала построили путепровод через железнодорожные пути на улице Остужева, затем провели реконструкцию на участке от нового путепровода до автодороги М-4 «Дон», а также реконструировали старый путепровод.
Сейчас реализуется последний этап — от Северного моста до путепроводов через железнодорожные пути: строится эстакада и подземный пешеходный переход, ведется переустройство инженерных коммуникаций, обновляется ливневая канализация. Основные работы идут по левой части эстакады длиной 420 метров на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом. Движение по правой части открыли с опережением в конце мая. На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 80%. Все 13 пролетных строений уже смонтированы. Продолжается устройство межпролетных и деформационных швов, а также подготовка к установке бетонного бортика. Затем начнется укладка выравнивающего слоя, гидроизоляция и дорожные работы. Полностью объект должны сдать в 2026 году.
Александр Гусев остался доволен проделанной работой, отметив, что новая развязка решит многолетнюю транспортную проблему:
«У нас есть уверенность, что работы здесь будут закончены раньше срока. Все работы на ключевом дорожном объекте идут с опережением графика. Главная задача 2025 года — открыть движение по левой части эстакады к концу ноября. Строители — молодцы, практически на 10 месяцев раньше срока сдают объект. Нечасто это бывает. С точки зрения важности, безусловно, это был один из самых напряженных транспортных узлов, прежде всего, на въезд в город и по Ленинскому проспекту».