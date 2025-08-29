Свыше 25 тысяч жителей КЧР присоединились к месячнику чистоты

Месячник по уборке и благоустройству территорий, организованный в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовал в Карачаево-Черкесии 1 августа. В течение первой половины кампании проект привлек более 25 тысяч человек, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Мероприятия по очистке территорий проводятся с целью улучшения санитарной обстановки в населенных пунктах. Особое внимание в ходе месячника уделяется общественным территориям, местам массового отдыха, водоохранным зонам и участкам вдоль гостевых автодорог.
Всего до конца августа в республике запланировано около 500 различных акций по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Помимо уборки их участники высаживают деревья. Также проводится разъяснительная работа среди населения, коллективов предприятий и организаций. Людям объясняют, почему необходимо соблюдать правила благоустройства, санитарно-эпидемиологические и экологические требования.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.