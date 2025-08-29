Проезд на маршрутке № 110 Волгоград — Городище подорожает сразу на 10 рублей

Жители Городище Волгоградской области обсуждают неприятную новость: с 10 сентября 2025 года их расходы на транспорт увеличатся. Перевозчик маршрута № 110 решил поднять тарифы. Сразу на 10 рублей. Объявления в салонах маршруток уже появились: чтобы пассажиры успели морально подготовиться к подорожанию проезда и подумать, на чем бы еще сэкономить.
С 10 сентября доехать от Городище до Комсомольской будет стоить пассажирам 55 рублей, проезд до Тулака — 60 рублей. Ранее тарифы на этих участках были на 10 рублей дешевле.
. За проезд от Городище до Землячки придется заплатить 50 рублей, от Тулака до ЖБИ — 35 рублей, от Тулака до Метро, Эльдорадо — 60 рублей. Тариф по Городище достигнет 40 рублей. Проезд по короткому маршруту до Автовокзала будет стоить 60 рублей.