В Иркутске около 90 тысяч школьников готовятся к новому учебному году

Отмечено снижение количества первоклассников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В новом учебном году школы Иркутска примут около 90 тысяч учащихся. Такая численность сохраняется на протяжении последних трех лет. При этом в этом году отмечено снижение количества первоклассников — их будет на 714 меньше, около 8,5 тысяч учеников.

Эти данные привела начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Анжела Головко в интервью радио «Комсомольская правда» (99,5 FM в Братске, 91,5 FM в Иркутске). Она стала гостьей специального марафона в преддверии начала нового учебного года.

По словам Головко, несмотря на снижение числа первоклассников, разгрузки учебных заведений не произойдет.

— Демографический спад незначительный, и наши учреждения не ощущают этой разницы и вряд ли ощутят, — пояснила руководитель департамента образования.

Кстати, по данным Минобразования всего в области насчитывается 335 тысяч школьников — все они вновь вернутся за парты уже через пару дней.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе стартовала масштабная вакцинация против гриппа.