В Цимлянске снова выявили несанкционированную свалку

В Цимлянске, в районе завода по производству алкогольных напитков, снова обнаружили несанкционированную свалку. Теперь материалы по ситуации передадут в другое надзорное ведомство, сообщают в минприроды Ростовской области.
Оказалось, что свалочный очаг вызывал нарекания и раньше. Например, до этого выезд с проверкой представители министерства провели в июне 2025 года. Тогда собственнику объявили предостережение.
Сейчас готовится повторное предостережение. Также специалисты посчитали, что наличие свалочного очага — нарушение правил благоустройства, которое может привести к административной ответственности. В связи с этим материалы направили в административную инспекцию региона, в указанном ведомстве должны принять меры.
