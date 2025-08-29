Ричмонд
В Цимлянске снова выявили несанкционированную свалку

Ситуацию со стихийной свалкой в Цимлянске возьму на контроль в административной инспекции региона.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянске, в районе завода по производству алкогольных напитков, снова обнаружили несанкционированную свалку. Теперь материалы по ситуации передадут в другое надзорное ведомство, сообщают в минприроды Ростовской области.

Оказалось, что свалочный очаг вызывал нарекания и раньше. Например, до этого выезд с проверкой представители министерства провели в июне 2025 года. Тогда собственнику объявили предостережение.

Сейчас готовится повторное предостережение. Также специалисты посчитали, что наличие свалочного очага — нарушение правил благоустройства, которое может привести к административной ответственности. В связи с этим материалы направили в административную инспекцию региона, в указанном ведомстве должны принять меры.

