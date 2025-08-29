Тува вошла в число победителей конкурса благоустройства городской среды

Два проекта благоустройства из Тувы вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организованного в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
«Наш национальный парк и Пий-Хемский кожуун (район. — Прим. ред.) получили федеральную поддержку на реализацию своих проектов в 2026 году. Поздравляю победителей! Будем прикладывать все усилия для создания комфортных условий для земляков», — подчеркнул он.
По информации правительства Тувы, одним из победителей конкурса стал проект «Ворота в Туву. Концепция развития и благоустройства ул. Комсомольской — Пятак — Автовокзал» в городе Туране Пий-Хемского района. Он предусматривает создание пространства на въезде в город и республику. Особое внимание уделено благоустройству пешеходных зон.
Другим победителем стал Национальный парк культуры и отдыха в Кызыле с проектом «Тыванын тос эжии» («Девять дверей Тувы»). Первый этап благоустройства — проект «Тувинская колыбель» — уже реализуется в восточной части парка. Во время второго этапа будет благоустроена западная часть парка, а на третьем этапе — вторая часть набережной, входная группа на детскую площадку, зона памяти и площадь у фонтана.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.