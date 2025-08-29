Тува вошла в число победителей конкурса благоустройства городской среды

Другим победителем стал Национальный парк культуры и отдыха в Кызыле с проектом «Тыванын тос эжии» («Девять дверей Тувы»). Первый этап благоустройства — проект «Тувинская колыбель» — уже реализуется в восточной части парка. Во время второго этапа будет благоустроена западная часть парка, а на третьем этапе — вторая часть набережной, входная группа на детскую площадку, зона памяти и площадь у фонтана.