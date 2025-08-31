Кроссворд на 31 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Ричарде Гире
- После нескольких лет работы в малобюджетных криминальных драмах, карьера Ричарда Гира пошла в гору благодаря главной роли в визуально впечатляющем роуд-муви Терренса Малика «Дни жатвы». Изначально Малик рассматривал на эту роль Джона Траволту, который тогда находился на пике популярности, но отказался от этой идеи из-за высокой стоимости актера. «Дни жатвы» принесли Гиру известность и премию «Давид ди Донателло» от Итальянской академии кинематографии как лучшему зарубежному актеру.
- В 1974 году Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне участвовали в работе над низкобюджетным фильмом «Лорды из Флэтбуша», рассказывающем о жизни уличной банды. Гир получил роль Чико, но из-за частых разногласий и напряженной обстановки на съемочной площадке, вызванной конфликтом со Сталлоне, режиссер принял решение заменить Гира на Перри Кинга. Этот факт биографии актера впоследствии нашел отражение в фильме «Красотка», где герой Гира дерется со своим партнером по бизнесу.
- Ричард Гир, известный своими ролями в кино, выставил на аукционе Christie's в 2022 году свою обширную коллекцию фотографий. Актер, снявшийся почти в 60 фильмах, собирал ее на протяжении XIX и XX веков, накопив более 150 работ. По словам Гира, он выбирал фотографии, вызывающие сильные эмоции и ощущение загадки. В его собрании представлены работы таких выдающихся мастеров, как Гюстав Ле Грей, Альфред Стиглиц, Ричард Аведон, Дайан Арбус и Салли Манн. Коллекция оценивалась в 2 миллиона долларов.
Ответы
По горизонтали:
1. Красотка
«Красотка» — культовая мелодрама Гарри Маршалла с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. Фильм вошел в тройку самых кассовых картин 1990 года. Ричард Гир сразу согласился на участие в проекте. Для Джулии Робертс, которой на момент съемок был 21 год, роль Вивиан стала прорывом, сделавшим ее настоящей звездой. На постере к фильму волосы Ричарда Гира изображены каштановыми, хотя в самом фильме он седой.
2. Робертс
Романтическая комедия «Сбежавшая невеста» вновь собрала на экране Джулию Робертс и Ричарда Гира, а за кадром — режиссера Гарри Маршалла и команду, работавшую над «Красоткой». Фильм имел огромный успех, собрав в прокате 309,5 миллионов долларов при бюджете в 70. «Рожа утконоса» Джулии Робертс в фильме появилась благодаря Гарри Маршаллу, который видел ее в исполнении актрисы во время игры с его внуками. Джулия Робертс принципиально отказывалась от съемок в сиквелах, и дала согласие на участие в «Сбежавшей невесте» только при условии, что фильм будет самостоятельным произведением.
3. Буддизм
Интерес Ричарда Гира к буддизму проявился в молодости, когда он столкнулся с дхармой и, по его словам, испытал два «озарения». Первое произошло благодаря книгам о тибетском буддизме, а второе — после встречи с далай-ламой, который стал его духовным учителем. Гир известен как активный защитник прав тибетцев, основатель благотворительного фонда и соучредитель Тибетского дома в США. Его открытая критика китайского правительства на церемонии «Оскар» привела к запрету на въезд в Китай и исключению из списка ведущих этой премии.
4. Лопес
«Давайте потанцуем» — романтическая комедия Питера Челсома с Ричардом Гиром, Дженнифер Лопес и Сьюзен Сарандон в главных ролях. Фильм является ремейком одноименной японской картины 1996 года, в которой главную роль исполнил Кодзи Якусе. Съемки американской версии стартовали 23 июня 2003 года в Виннипеге (Канада), после завершения съемок Дженнифер Лопес в фильме «Незаконченная жизнь». Изначально на главную мужскую роль планировали взять Тома Хэнкса.
По вертикали:
1. Кей
Режиссер Пол Шредер снял криминальную мелодраму «Американский жиголо», главная роль в которой досталась Ричарду Гиру. Изначально роль Джулиана Кея была предложена Джону Траволте, но после его отказа режиссеру пришлось срочно искать замену. Проблемы возникли и у костюмеров: герой должен был часто менять наряды, а костюмы, подготовленные для Траволты, не подходили Гиру по размеру. В результате, команде пришлось в кратчайшие сроки перешить весь гардероб персонажа.
2. Хатико
«Хатико: Самый верный друг» — драматический фильм Лассе Халльстрема, представляющий собой ремейк японской «Истории Хатико». Сюжет основан на реальной истории преданного пса породы акита-ину, который в течение девяти лет после смерти хозяина приходил на вокзал в надежде на его возвращение. В американской адаптации действие перенесено в современность. Прототипом экранного героя стал реальный Хатико, родившийся в Японии в 1923 году. Верный пес ежедневно приходил на станцию Сибуя вплоть до своей смерти в 1935 году. В знак признания его преданности перед вокзалом установлена бронзовая статуя. Финальные титры фильма содержат информацию о настоящем Хатико, его фотографию и изображение памятника.
3. Кроуфорд
Ричард Гир и Синди Кроуфорд состояли в браке с 1991 по 1995 год. Они познакомились в 1988 году, когда Кроуфорд было 21, а Гиру — 38 лет. Их тайная свадьба состоялась в 1991 году в часовне Лос-Анджелеса, где они обменялись символическими кольцами из фольги. Пара объявила о расставании в 1994 году и официально развелась годом позже.
4. Чикаго
«Чикаго» — экранизация одноименного мюзикла, снятая режиссером Робом Маршаллом. Фильм завоевал шесть премий «Оскар» из тринадцати номинаций, включая награду за лучший фильм года. С американскими кассовыми сборами, превысившими 171 миллион долларов, «Чикаго» стал самым прибыльным проектом студии Miramax. Персонаж Ричарда Гира, адвокат Билли Флинн, на протяжении всего фильма ошибочно называет Эймоса «Энди», что является отсылкой к популярной радиопередаче 1920-х годов «Эймос и Энди».
5. Миллер
Американский драматический триллер «Порочная страсть», снятый Николасом Джареки, был впервые показан на кинофестивале «Сандэнс» в 2012 году. Игра Ричарда Гира в роли Роберта Миллера была отмечена номинацией на премию «Золотой глобус». Изначально эту роль предлагали Аль Пачино.
