Кроссворд на 31 августа 2025

2. Робертс

Романтическая комедия «Сбежавшая невеста» вновь собрала на экране Джулию Робертс и Ричарда Гира, а за кадром — режиссера Гарри Маршалла и команду, работавшую над «Красоткой». Фильм имел огромный успех, собрав в прокате 309,5 миллионов долларов при бюджете в 70. «Рожа утконоса» Джулии Робертс в фильме появилась благодаря Гарри Маршаллу, который видел ее в исполнении актрисы во время игры с его внуками. Джулия Робертс принципиально отказывалась от съемок в сиквелах, и дала согласие на участие в «Сбежавшей невесте» только при условии, что фильм будет самостоятельным произведением.