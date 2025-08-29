Как пройдет День знаний в 2025 году и будет ли везде линейка

День знаний, который вся Россия празднует первого сентября, — на удивление молодой праздник. Официальный статус он получил только в 1984 году, а до этого в стране не было единого дня, знаменующего начало учебного года. Про историю Дня знаний, его традиции и значимость для россиян, «Газете.Ru» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова и историк Инга Корягина.