Разработан метод выявления теплых участков Нечерноземья для посева южных культур

«Перспективными для интродукции кормовыми культурами в Западной Европе являются сорговые культуры. Для их выращивания необходима сумма активной температуры воздуха в интервале от 2 500 до 3 000 градусов Цельсия за вегетационный период. Нижняя граница САТ воздуха уже достигнута верхним пределом в Новгородской области — 2 660 градусов Цельсия. Поэтому в 2016 году на территории региона впервые были посеяны семена сорговых культур: суданской травы линии “Землячка”, сорго-суданкового гибрида “Навигатор”, многолетнего сорго “Караван”. В условиях Новгородской области урожайность зеленой массы суданской травы “Землячка” и сорго-суданкового гибрида “Навигатор” в фазу выметывания составила 58 и 68 тонн на гектар соответственно. Для сравнения, урожайность традиционных для Новгородской области однолетних кормовых культур — вико-овсяных и горохо-овсяных смесей — составляет 15−25 тонн на гектар», — отметил Иван Смирнов.