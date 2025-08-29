Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработан метод выявления теплых участков Нечерноземья для посева южных культур

Результаты первого применения были продемонстрированы на Новгородской области.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) и Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН предложили алгоритм построения цифровых карт потенциальной урожайности теплолюбивых сорговых культур и прогноза этой урожайности на 2030 год. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«Результаты первого применения были продемонстрированы на Новгородской области: были обнаружены зоны повышенной теплообеспеченности, расположенные в прибрежной области Приильменской низменности. Теплолюбивым сорговым культурам там будет комфортно, и они дадут большой урожай. Ученые отмечают, что при замене в этой зоне традиционных вико-овсяных и вико-гороховых смесей на сорговые культуры прибавка урожая зеленой массы может составить от 30 до 45 тонн на гектар. Автором НовГУ выступил доцент кафедры геоэкологии и лесоустройства Иван Смирнов», — отмечается в сообщении.

Как отмечают исследователи, в Нечерноземной зоне России глобальное потепление приводит к повышению теплообеспеченности сельскохозяйственных земель. За последние десятилетия в Новгородской области возросли суммы активной среднесуточной температуры воздуха. Это количество тепла, необходимое для роста и развития растений. Оно рассчитывается как сумма средних суточных температур воздуха за вегетационный период, превышающих 10 градусов Цельсия. Сейчас этот показатель находится в диапазоне 1940−2660 градусов Цельсия, что проявляется в увеличении продолжительности периода вегетации и возможности внедрения на территории региона теплолюбивых сельскохозяйственных культур, характеризующихся большей урожайностью и устойчивостью к засухам.

«Перспективными для интродукции кормовыми культурами в Западной Европе являются сорговые культуры. Для их выращивания необходима сумма активной температуры воздуха в интервале от 2 500 до 3 000 градусов Цельсия за вегетационный период. Нижняя граница САТ воздуха уже достигнута верхним пределом в Новгородской области — 2 660 градусов Цельсия. Поэтому в 2016 году на территории региона впервые были посеяны семена сорговых культур: суданской травы линии “Землячка”, сорго-суданкового гибрида “Навигатор”, многолетнего сорго “Караван”. В условиях Новгородской области урожайность зеленой массы суданской травы “Землячка” и сорго-суданкового гибрида “Навигатор” в фазу выметывания составила 58 и 68 тонн на гектар соответственно. Для сравнения, урожайность традиционных для Новгородской области однолетних кормовых культур — вико-овсяных и горохо-овсяных смесей — составляет 15−25 тонн на гектар», — отметил Иван Смирнов.

Ученый поясняет, что была выявлена сильная зависимость урожайности от теплообеспеченности в первую половину вегетации растений — с мая по июнь, которая показала, что повышение суммы активной температуры на 100 градусов Цельсия приводит к увеличению урожайности на 12 тонн на гектар. Цель дальнейшего исследования состояла в разработке алгоритма выбора наиболее теплообеспеченных участков для засеивания сорговых культур и достижения наибольшей урожайности. В ходе разработки применялись результаты многолетних тепловых космических съемок и опытных данных полей Новгородского национального исследовательского института сельского хозяйства.

Суть методики.

Обычно урожайность культур прогнозируют на основе статистических данных о температуре воздуха, измеренной на высоте двух метров над поверхностью почвы. Принципиальным моментом использования материалов тепловой космической съемки является обоснование применимости температуры подстилающей поверхности вместо температуры воздуха. Температура подстилающей поверхности — это температура поверхности суши (почвы) или поверхности водоемов (океанов, морей, озер). Нагреваясь солнечными лучами, эта поверхность передает тепло нижележащим слоям и воздуху. Для этого проводился анализ соотношений температуры воздуха на новгородской метеостанции с температурой подстилающей поверхности на опытных полях. Он показал высокую статистически значимую сходность результатов космической съемки с реальными метеоусловиями.

Результатом реализации алгоритма явились цифровые карты потенциальной урожайности сорговых культур и прогноза потенциальной урожайности сорговых культур в 2030 году. Анализ теплообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Новгородской области показал, что земли с повышенными значениями САТ ПП расположены в прибрежной области Приильменской низменности. В зависимости от погодных условий уровень теплообеспеченности менялся от года к году, но в приозерных районах во все годы отмечена более высокая, по сравнению с остальной территорией, теплообеспеченность.