Каждая пятая свердловская школа оказалась небезопасной

В свердловских школах нашли нарушения пожарной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

В Свердловской области каждая пятая школа не прошла проверку на пожарную безопасность. Об этом заявил главный госинспектор региона по пожарному надзору Сергей Махнев.

По его словам, 259 школ из 1208 оказались с нарушениями. «Характерными нарушениями являются несоответствие путей эвакуации требованиям, а также неисправность систем противопожарной защиты», — сказал Махнев в ходе пресс-конференции ТАСС. К ответственности привлекли 92 человека.

ЕАН сообщал, что прокуратура выявила 2 тыс. нарушений в школах региона. Об этом заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Михаил Калиберда. Нарушения касались дефицита учителей, ошибок при оборудовании классов, неравномерного распределения мест в школах. Также прокуратура проверила организацию питания. Нарушения выявили в 75 организациях. «Большинство замечаний относится к состоянию помещений и несоблюдению сроков годности продуктов», — подчеркнул представитель ведомства.