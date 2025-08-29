Каждая пятая свердловская школа оказалась небезопасной

ЕАН сообщал, что прокуратура выявила 2 тыс. нарушений в школах региона. Об этом заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Михаил Калиберда. Нарушения касались дефицита учителей, ошибок при оборудовании классов, неравномерного распределения мест в школах. Также прокуратура проверила организацию питания. Нарушения выявили в 75 организациях. «Большинство замечаний относится к состоянию помещений и несоблюдению сроков годности продуктов», — подчеркнул представитель ведомства.