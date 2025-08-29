В Самаре скончался ветеран прокуратуры Валерий Комаровский

Валерий Комаровский проходил службу в прокуратуре Самарской (Куйбышевской) области с 1987 по 2013 г. в должностях стажера следователя, старшего следователя следственной части прокуратуры области, следователя прокуратуры области, следователя прокуратуры Самарского района Самары, прокурора отдела следственного управления прокуратуры области, заместителя прокурора Кировского района Самары, ушел в отставку с должности заместителя прокурора Самары Самарской области в звании старшего советника юстиции.