Минздрав сказал, как белорусам не попасть на опасные для жизни медуслуги

Минздрав предупредил белорусов об опасных для жизни медуслугах.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения предупредили белорусов об опасных для жизни медицинских услугах, сообщает телеграм-канал ведомства.

В Минздраве обратили внимание на участившиеся случаи оказания медуслуг без лицензии. Особенно такие случаи показательны в косметологии и физиотерапии.

Незаконные процедуры оказываются в неприспособленных помещения, часто — на дому. При этом используются незарегистрированные препараты и оборудование, что может угрожать жизни и здоровью людей.

Проверить лицензию в Беларуси медспециалисты могут в разделе «лицензирование» на сайте Минздрава. А простые белорусы — в Едином реестре лицензий в интернете.

В ведомстве подчеркнули, что нелицензированные услуги могут нести угрозу жизни и здоровью. Тем, кто их незаконно оказывает, грозит административная и уголовная ответственность.

Еще Минздрав предупредил белорусов о случаях смертельной болезни — ботулизма: «Споры находят в мясе, рыбе, овощах, воде».

Тем временем случай лихорадки чикунгунья зарегистрирован в соседней с Беларусью России.