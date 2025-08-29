Минздрав сказал, как белорусам не попасть на опасные для жизни медуслуги

В Министерстве здравоохранения предупредили белорусов об опасных для жизни медицинских услугах, сообщает телеграм-канал ведомства.
В Минздраве обратили внимание на участившиеся случаи оказания медуслуг без лицензии. Особенно такие случаи показательны в косметологии и физиотерапии.
Незаконные процедуры оказываются в неприспособленных помещения, часто — на дому. При этом используются незарегистрированные препараты и оборудование, что может угрожать жизни и здоровью людей.
Проверить лицензию в Беларуси медспециалисты могут в разделе «лицензирование» на сайте Минздрава. А простые белорусы — в Едином реестре лицензий в интернете.
В ведомстве подчеркнули, что нелицензированные услуги могут нести угрозу жизни и здоровью. Тем, кто их незаконно оказывает, грозит административная и уголовная ответственность.
Еще Минздрав предупредил белорусов о случаях смертельной болезни — ботулизма: «Споры находят в мясе, рыбе, овощах, воде».
Тем временем случай лихорадки чикунгунья зарегистрирован в соседней с Беларусью России.