Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за популярного фестиваля в Уфе введут ограничения движения транспорта

В Уфе из-за «Молочной страны» перекроют проезд-дублер улицы Жукова.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 30 августа, в уфимском парке «Кашкадан» состоится ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна». Мероприятие, ставшее одним из самых ожидаемых событий конца лета в Башкирии, предложит гостям разнообразную программу для всей семьи.

По традиции фестиваль начнется с приветственного стакана свежего молока. Посетителей ждут тематические зоны: молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, мастер-классы и интерактивные площадки. Также сохранятся традиционные медовая ярмарка и Грибушинский чайный фестиваль на отдельных локациях.

Особенностью этого года станет новая площадка «КумысФест», посвященная башкирскому национальному напитку, его истории и целебным свойствам. Гостей ждут концертные выступления и развлекательная программа.

В связи с проведением мероприятия 30 августа с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение автотранспорта по проезду-дублеру улицы Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан». Власти рекомендуют уфимцам и гостям города заранее планировать маршруты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.