Из-за популярного фестиваля в Уфе введут ограничения движения транспорта

Завтра, 30 августа, в уфимском парке «Кашкадан» состоится ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна». Мероприятие, ставшее одним из самых ожидаемых событий конца лета в Башкирии, предложит гостям разнообразную программу для всей семьи.
По традиции фестиваль начнется с приветственного стакана свежего молока. Посетителей ждут тематические зоны: молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, мастер-классы и интерактивные площадки. Также сохранятся традиционные медовая ярмарка и Грибушинский чайный фестиваль на отдельных локациях.
Особенностью этого года станет новая площадка «КумысФест», посвященная башкирскому национальному напитку, его истории и целебным свойствам. Гостей ждут концертные выступления и развлекательная программа.
В связи с проведением мероприятия 30 августа с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение автотранспорта по проезду-дублеру улицы Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан». Власти рекомендуют уфимцам и гостям города заранее планировать маршруты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.