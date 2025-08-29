Служба занятости Забайкалья с января трудоустроила свыше 7 тысяч человек

Более 7 тысяч человек с начала 2025 года смогли найти работу с помощью сотрудников службы занятости Забайкальского края, сообщил директор регионального центра занятости населения Биликто Батоцыренов в студии «ГТРК-Чита». Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры».
«В службу занятости населения Забайкальского края с начала года обратились более 14 тысяч человек, из которых на данный момент состоят на учете 4,9 тысячи человек. В течение 2025 года при содействии органов занятости населения было трудоустроено более 7 тысяч человек. То есть 50% от обратившихся мы трудоустроили», — отметил Биликто Батоцыренов.
По его информации, работодатели Забайкалья предлагают к трудоустройству на территории региона свыше 10 тысяч вакансий. Для людей, которые не могут найти подходящую работу, есть возможность пройти курсы профессиональной переподготовки. Обучение реализуется по более чем 100 направлениям подготовки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.