Служба занятости Забайкалья с января трудоустроила свыше 7 тысяч человек

«В службу занятости населения Забайкальского края с начала года обратились более 14 тысяч человек, из которых на данный момент состоят на учете 4,9 тысячи человек. В течение 2025 года при содействии органов занятости населения было трудоустроено более 7 тысяч человек. То есть 50% от обратившихся мы трудоустроили», — отметил Биликто Батоцыренов.