В Башкирии отметят 95-летие Кушнаренковского района.

На центральной площади села Кушнаренково 30 августа отметят 95-летие со дня основания Кушнаренковского района Башкирии. Об этом рассказали в Центре управления республикой.
Гостей торжества ждут праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов Дюртюлинского, Илишевского, Мишкинского и Чекмагушевского районов, конкурсы и мастер-классы.
Кроме того, здесь организуют прогулку по реке Белой на теплоходе «Арслан Мубаряков», турнир по пляжному волейболу и авиашоу «Первушино» с показательными выступлениями парашютистов.