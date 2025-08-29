Ричмонд
В Башкирии отметят 95-летие Кушнаренковского района

Источник: Башинформ

На центральной площади села Кушнаренково 30 августа отметят 95-летие со дня основания Кушнаренковского района Башкирии. Об этом рассказали в Центре управления республикой.

Гостей торжества ждут праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов Дюртюлинского, Илишевского, Мишкинского и Чекмагушевского районов, конкурсы и мастер-классы.

Кроме того, здесь организуют прогулку по реке Белой на теплоходе «Арслан Мубаряков», турнир по пляжному волейболу и авиашоу «Первушино» с показательными выступлениями парашютистов.