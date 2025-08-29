Новосибирские медучреждения стали одними из самых дорогих в стране, уступив только Москве

По стоимости строительства медучреждений регион уступил только Москве и обошёл Санкт-Петербург.
Новосибирская область заняла второе место в России по средним фактическим затратам на возведение одного квадратного метра поликлиник — 420,2 тыс. рублей. Такие данные приводятся в бюллетене Счётной палаты РФ.
Самым дорогим оказалось строительство в Москве — 444,5 тыс. рублей за «квадрат», на третьей позиции расположился Санкт-Петербург с показателем 414,4 тыс. рублей.
С 2019 по 2024 годы в стране были введены в эксплуатацию две поликлиники, обе в Новосибирске и по концессионным соглашениям. Медучреждение на улице Пролетарской обошлось в 2,58 млрд рублей (217,7 тыс. рублей за кв. м), на улице Виталия Потылицына в 2,78 млрд (226 тыс. рублей за кв. м).
Проект государственно-частного партнёрства между Минздравом региона и ГК «ВИС» предусматривает строительство семи поликлиник в Новосибирске. Помимо объекта на Пролетарской, новые здания появятся на улицах Татьяны Снежиной, Краснодарской, Виктора Уса, Степной, Ереванской и на площади Райсовета.
Изначально медучреждения должны были открыть в 2022 году, однако сроки сдвинулись из-за пандемии, удорожания стройматериалов, санкций и проблем с подключением к сетям. В июле министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил о скором запуске поликлиники на Пролетарской.