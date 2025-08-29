Новосибирские медучреждения стали одними из самых дорогих в стране, уступив только Москве

С 2019 по 2024 годы в стране были введены в эксплуатацию две поликлиники, обе в Новосибирске и по концессионным соглашениям. Медучреждение на улице Пролетарской обошлось в 2,58 млрд рублей (217,7 тыс. рублей за кв. м), на улице Виталия Потылицына в 2,78 млрд (226 тыс. рублей за кв. м).