Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край встретит последние выходные августа теплой и сухой погодой

Жителей Красноярского края ожидают теплые и преимущественно сухие выходные, которые станут последними в календарном лете 2025 года.

Жителей Красноярского края ожидают теплые и преимущественно сухие выходные, которые станут последними в календарном лете 2025 года.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в регионе будет колебаться в комфортном диапазоне от +18 до +22 градусов.

В краевой столице погода порадует горожан: в субботу будет +21°C, переменная облачность, а в воскресенье +19°C, без осадков.

В крупных городах края температурный режим будет схожим:

Канск: стабильные +21…+22°C без осадков;

Ачинск: +18°C в субботу с кратковременным дождем, +21°C в воскресенье;

Минусинск: до +22°C с возможным слабым дождем в воскресенье;

Норильск: необычно теплые +19…+21°C и солнечная погода.

Метеорологи отмечают, что такие температурные показатели соответствуют сезонным нормам для конца августа. Отсутствие сильных дождей и умеренные температуры создадут идеальные условия для проведения уличных активностей, пикников и прогулок на природе.

Специалисты рекомендуют красноярцам воспользоваться благоприятной погодой для завершения летнего сезона, напоминая, что уже в сентябре в регионе традиционно начинается похолодание и увеличивается количество осадков.