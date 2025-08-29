Красноярский край встретит последние выходные августа теплой и сухой погодой

Жителей Красноярского края ожидают теплые и преимущественно сухие выходные, которые станут последними в календарном лете 2025 года.
Согласно прогнозам синоптиков, температура в регионе будет колебаться в комфортном диапазоне от +18 до +22 градусов.
В краевой столице погода порадует горожан: в субботу будет +21°C, переменная облачность, а в воскресенье +19°C, без осадков.
В крупных городах края температурный режим будет схожим:
Канск: стабильные +21…+22°C без осадков;
Ачинск: +18°C в субботу с кратковременным дождем, +21°C в воскресенье;
Минусинск: до +22°C с возможным слабым дождем в воскресенье;
Норильск: необычно теплые +19…+21°C и солнечная погода.
Метеорологи отмечают, что такие температурные показатели соответствуют сезонным нормам для конца августа. Отсутствие сильных дождей и умеренные температуры создадут идеальные условия для проведения уличных активностей, пикников и прогулок на природе.
Специалисты рекомендуют красноярцам воспользоваться благоприятной погодой для завершения летнего сезона, напоминая, что уже в сентябре в регионе традиционно начинается похолодание и увеличивается количество осадков.