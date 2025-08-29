В Тюменской области стартовал прием заявок на программы допобразования

Заявления принимаются на сайте навигатора. За первую неделю работы региональной платформы через нее внесли более 12 тысяч электронных заявлений, что на 15% больше, чем в первую неделю приемной кампании прошлого года. Чаще всего родители оформляли заявки на программы физкультурно-спортивной направленности. Всего было направлено 7 тысяч таких заявлений.