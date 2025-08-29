В Тюменской области стартовал прием заявок на программы допобразования

Кампания по приему заявлений на программы дополнительного образования для школьников стартовала 19 августа в Тюменской области. Родители могут подать документы онлайн через Навигатор дополнительного образования, который развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Заявления принимаются на сайте навигатора. За первую неделю работы региональной платформы через нее внесли более 12 тысяч электронных заявлений, что на 15% больше, чем в первую неделю приемной кампании прошлого года. Чаще всего родители оформляли заявки на программы физкультурно-спортивной направленности. Всего было направлено 7 тысяч таких заявлений.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.