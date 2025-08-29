В «Артеке» прошел Всероссийский детский инклюзивный фестиваль футбола

Спортивное событие объединило более 2 тыс. ребят, в том числе гостей из Индонезии, Испании, Белоруссии, Армении, Марокко, Палестины и Узбекистана. На центральном стадионе «Артека» прошел футбольный турнир среди девяти команд, которые представляли разные лагеря Международного детского центра: «Кипарисный», «Морской», «Лесной», «Полевой» и другие. Кроме того, программа фестиваля включала мастер-классы от профессиональных футболистов. С юными атлетами занимались чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко, заслуженный мастер спорта России Константин Маевский, обладатель Кубка нашей страны в составе московского «Спартака» Дмитрий Епифанов и другие.