В «Артеке» прошел Всероссийский детский инклюзивный фестиваль футбола

Всероссийский детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» прошел на территории лагеря «Артек» с 23 по 25 августа, сообщили в фонде «Под флагом добра». Мероприятие организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Спортивное событие объединило более 2 тыс. ребят, в том числе гостей из Индонезии, Испании, Белоруссии, Армении, Марокко, Палестины и Узбекистана. На центральном стадионе «Артека» прошел футбольный турнир среди девяти команд, которые представляли разные лагеря Международного детского центра: «Кипарисный», «Морской», «Лесной», «Полевой» и другие. Кроме того, программа фестиваля включала мастер-классы от профессиональных футболистов. С юными атлетами занимались чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко, заслуженный мастер спорта России Константин Маевский, обладатель Кубка нашей страны в составе московского «Спартака» Дмитрий Епифанов и другие.
Кроме того, для детей подготовили творческие площадки, где под руководством художника Дмитрия Цветкова они создали рисунки на тему спорта и здорового образа жизни. Также артековцы приняли участие в квизе о правильном питании. В завершение фестиваля состоялось награждение команд. Победителям вручили медали и кубки, а участники получили памятные подарки и сувениры.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.