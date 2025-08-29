На школьную линейку в Кишиневе надо выдвигаться за два часа: К ПАС и Санду опять едет высокий гость, из-за которого итак перегруженный город перекроют

Начало учебного года молдавская столица почувствует по полной.
Мало того, что первый звонок, так еще и еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен. Решил приехать поагитировать за Санду.
А это значит, перекрытые улицы и бешеные пробки кишиневцам обеспечены.
С Санду-то все понятно, детей у нее нет. Но неужели в ПАС нет никого кто сообразил бы что первое сентября — не лучший день для визита еврочиновника?
