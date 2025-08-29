В Мюнхене скончался композитор Родион Щедрин

Уже весной 1943-го семья вернулась в столицу, а Щедрин-младший — в ЦМШ. Правда, через год ~он был отчислен за драку с одноклассником~. После этого Щедрин поступил в Московское хоровое училище (сейчас Академия хорового искусства имени В. С. Попова), которое окончил в 1950 году. Впоследствии он продолжил обучение в МГК, где параллельно учился на композиторском отделении теоретико-композиторского факультета и на фортепианном факультете. Через пять лет он с отличием закончил консерваторию по обоим направлениям, а в 1959-м закончил обучение в аспирантуре.