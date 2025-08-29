В Черемхово открылся Дом молодежи

В Черемхово состоялось торжественное открытие полностью обновленного пространства Дома молодежи. Напомним: ремонт ранее пустующего двухэтажного здания был начат в прошлом году, тогда подрядчики сделали первый этаж. На этот раз все работы по ремонту здания завершены. Поздравить с этим местных жителей прибыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Финансирование для ремонта здания выделялось по федеральной программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети» из федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма составила 73 миллионов рублей. Причем средства выделялись не только на ремонтные работы, но и на приобретение современного оборудования, с помощью которого можно будет организовать интересный досуг для молодых людей.
— В распоряжении черемховской молодежи — целый кластер современных помещений, — отметил Игорь Кобзев. — Уверен, что Дом молодежи станет площадкой для рождения новых идей, местом для творчества, развития и обучения.
Между тем, Черемхово стал уже третьим городом в Приангарье, где открылся подобный современный молодежный центр. Еще одно пространство для молодежи в этом году появится в региональном центре психологической помощи и социальной реабилитации молодежи «Воля». А в будущем Дома молодежи планируется организоваться в Усть-Куте и Ангарске.