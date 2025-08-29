В Черемхово открылся Дом молодежи

Финансирование для ремонта здания выделялось по федеральной программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети» из федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма составила 73 миллионов рублей. Причем средства выделялись не только на ремонтные работы, но и на приобретение современного оборудования, с помощью которого можно будет организовать интересный досуг для молодых людей.