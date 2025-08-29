Ричмонд
Рассказываем, что изменится в школах Иркутска с 1 сентября

В школах Иркутска увеличится количество часов истории с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В школах Иркутска с 1 сентября вводятся значительные изменения в образовательном процессе. Об этом сообщила начальник департамента образования администрации города Анжела Головко в эфире радио «Комсомольская правда» (99,5 FM в Братске, 91,5 FM в Иркутске).

— Ключевым изменением становится создание единого образовательного пространства по всей России. Это включает введение единого расписания, общей линейки учебников и синхронизацию школьных заданий с экзаменами государственной итоговой аттестации, — отметила Анжела Головко.

Особое внимание уделяется историческому образованию: увеличивается количество часов истории, а с 2026 года в 5−7 классах появится новый предмет «Духовно-нравственное развитие России». Уже в этом году пятиклассники начнут изучать раздел «История нашего края».

Важным нововведением стало ограничение контрольных работ — они теперь не должны превышать 10% от общего времени, отведенного на предмет.

Также продолжится развитие технического образования. В сентябре 2025 года ученики 55-й школы Иркутска получат доступ к современному кванториуму — цифровой лаборатории для исследований. Пять школ города уже участвуют в проекте по развитию инженерных классов, где дети обучаются управлению беспилотниками в специально оборудованных аудиториях и летных зонах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье появился сервис, который защитит жителей от мошенников.