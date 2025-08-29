Рассказываем, что изменится в школах Иркутска с 1 сентября

Также продолжится развитие технического образования. В сентябре 2025 года ученики 55-й школы Иркутска получат доступ к современному кванториуму — цифровой лаборатории для исследований. Пять школ города уже участвуют в проекте по развитию инженерных классов, где дети обучаются управлению беспилотниками в специально оборудованных аудиториях и летных зонах.