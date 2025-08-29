В Перми на набережной Кировского района пройдет праздник «До свидания, лето!»

В субботу, 30 августа, в Кировском районе на центральной части набережной у ДК им. Кирова состоится праздник прощания с летом.
Зарядиться позитивной энергией на новый учебный год, а также вспомнить яркие события фестиваля этого лета можно будет с 14:00 до 17:00. Выступят артисты, будут работать интерактивные и спортивные площадки. По традиции на празднике будут вручаться специальные значки «Знай наших».
В 14:00 начнется выступление образцового детского вокального коллектива «Отражение», в 14:30 на сцену выйдет театр танца «Академия Р», в 14:40 выступит студия эстрадного вокала «Надежда», в 15:10 — театр танца «Академия Р», в 15:20 начнется выступление музыкального театра «Орфей», в 15:50 выступит фолк-проект «Груша», в 16:25 — ансамбль «Иваны». Вход свободный, 0+.