В Перми на набережной Кировского района пройдет праздник «До свидания, лето!»

Зарядиться позитивной энергией на новый учебный год, а также вспомнить яркие события фестиваля этого лета можно будет с 14:00 до 17:00. Выступят артисты, будут работать интерактивные и спортивные площадки. По традиции на празднике будут вручаться специальные значки «Знай наших».