РЖД рассказали новые подробности о посадке в поезд по биометрии

«Мы в этом плане в рамках совместной работы, которую мы проводим с министерством цифрового развития, Федеральной службой безопасности, тестируем такую возможность. При этом мы рассматриваем биометрию как дополнительную опцию к существующему порядку посадки на поезд. Поэтому предлагаем нашим пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда. Это заработает позднее», — ответил Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо» на вопрос РИА Новости, будет ли работать посадка по биометрии с 1 сентября.