На Камчатке прошло Августовское совещание работников образования

Августовское совещание работников образования состоялось 25−26 августа в Камчатском крае. Мероприятие организовали в Камчатском институте развития образования в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в учебном заведении.
Участниками тематических площадок стали более 100 человек. На первой из них прошел семинар «Единство подходов в патриотическом воспитании детей и молодежи как гарантия устойчивого развития и суверенитета страны». Специалисты обсудили формирование ценностей через культурное наследие и традиции, особенности патриотического воспитания разных возрастных групп, организацию волонтерства и социальной активности школьников.
Темой второй площадки было «Формирование духовно-нравственных ценностей через призму бесшовного патриотического воспитания в образовательной организации». Участники познакомились со смысловым содержанием проекта бесшовного воспитания и важностью трансляции единых духовно-нравственных ценностей в воспитательной работе.
«Сегодня очень важна роль патриотического воспитания в образовательных организациях. Именно сейчас, в эпоху перемен Российского государства, всю воспитательную работу необходимо выстраивать, основываясь на духовно-нравственных ценностях, которые закладываются в будущих настоящих патриотов своей Родины», — отметила заместитель министра образования Камчатского края Наталия Спирина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.