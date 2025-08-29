Новосибирск лидирует по импорту цветов в Сибири в 2025 году

С начала года в регион поставлено более 430 тонн цветов — это свыше 70% от общего объема поставок в Сибирский федеральный округ.
По данным сибирских таможенников, с начала 2025 года через Сибирь прошло более 600 тонн цветов на сумму свыше 485 млн рублей, пишет Infopro54.
По объему импорта регион занимает 4-е место среди федеральных округов России. На долю Новосибирской области пришлось 434 тонны, на втором месте Алтайский край — 91 тонна, третье место занял Красноярский край — 47 тонн.
Самыми популярными остаются розы (141 тонна), хризантемы (96 тонн) и гвоздики (81 тонна). Импорт гвоздик вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, пик поставок пришёлся на апрель, перед 80-летием Великой Победы. Цветы в ассортименте — гортензии, тюльпаны, пионы, лилии, гипсофилы — увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Первый заместитель начальника Сибирского таможенного управления Вячеслав Селезнёв отметил, что летом объемы импорта традиционно растут: к 1 сентября в Сибирь поступило почти 158 тонн цветов, а оформление скоропортящейся продукции занимает не более четырёх часов.
Основные поставщики: Нидерланды — 29% (хризантемы и цветы в ассортименте), Китай — 23% (розы и гвоздики), Армения — 16% (тюльпаны и розы). Всего цветы привозят из 13 стран, включая нового поставщика Кыргызстан, который поставил 34 тонны роз.