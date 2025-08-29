Ричмонд
В Самаре отменили автобусный маршрут до Волгаря

Администрация Самары утвердила поправки в реестр муниципальных маршрутов. Из него исключили один автобусный маршрут — № 80, который курсировал между железнодорожным вокзалом и микрорайоном Волгарь до остановки «Парк дружбы народов».

Как поясняли в департаменте транспорта, причиной стало заявление от организации-перевозчика о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному автобусному маршруту.

«Дважды проводились открытые конкурсы. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки от перевозчиков», — объясняли чиновники.

Хотя маршрут и был муниципальным, но работал по нерегулируемому тарифу. Около года назад его предлагали сделать льготным и продлить до ул. Авроры. Но этого так и не произошло.

При этом жители Куйбышевского района регулярно жаловались на нехватку общественного транспорта. Чтобы решить проблему, власти запустили несколько новых автобусных маршрутов.