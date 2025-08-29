В Самаре отменили автобусный маршрут до Волгаря

Как поясняли в департаменте транспорта, причиной стало заявление от организации-перевозчика о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному автобусному маршруту.
«Дважды проводились открытые конкурсы. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки от перевозчиков», — объясняли чиновники.
Хотя маршрут и был муниципальным, но работал по нерегулируемому тарифу. Около года назад его предлагали сделать льготным и продлить до ул. Авроры. Но этого так и не произошло.
При этом жители Куйбышевского района регулярно жаловались на нехватку общественного транспорта. Чтобы решить проблему, власти запустили несколько новых автобусных маршрутов.