Подведены итоги 5-го этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

В Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском 29 августа завершились личные соревнования среди мужчин в рамках 5-го этапа Кубка России на трамплине К-95. Итоги этапа продемонстрировали высокий уровень подготовки участников и плотную борьбу за призовые места.