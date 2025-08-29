Ричмонд
Подведены итоги 5-го этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

В Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском 29 августа завершились личные соревнования среди мужчин в рамках 5-го этапа Кубка России на трамплине К-95.

В Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском 29 августа завершились личные соревнования среди мужчин в рамках 5-го этапа Кубка России на трамплине К-95. Итоги этапа продемонстрировали высокий уровень подготовки участников и плотную борьбу за призовые места.

Итоговая пятёрка сильнейших:

Евгений Климов (Свердловская область / Пермский край) — уверенная победа, прыжки на 100,0 и 99,5 м, итоговый результат 246,9 балла.

Александр Баженов (Сахалинская область) — стабильно высокие попытки и второе место с отставанием более 30 баллов.

Роман Трофимов (Нижегородская область) — 212,0 балла, что позволило замкнуть тройку лидеров.

Михаил Пуртов (Свердловская область) — уступил третьему месту всего 0,1 балла.

Данил Садреев (Республика Татарстан) — отставание от Пуртова составило лишь 1,8 балла.

В этот же день прошли личные соревнования среди женщин на трамплине К-95. Турнир подарил зрелищную борьбу и неожиданные перестановки после первой серии.

Итоговая пятёрка сильнейших:

Александра Кустова (Магаданская область) — победа с результатом 219,0 балла, обеспеченная мощным прыжком на 98 м во второй попытке.

Ксения Каблукова (Московская область / Пермский край) — отставание 11,6 балла.

Кристина Кручинина (Санкт-Петербург) — уступила серебру 15,9 балла.

Валерия Колясникова (Магаданская область) — до пьедестала не хватило 2,7 балла.

Эмилия Скоробогатых (Пермский край) — итоговое отставание от четвёртой позиции 2,8 балла.

Финал у женщин отличался высокой конкуренцией: сразу несколько спортсменок претендовали на медали, однако Александра Кустова продемонстрировала стабильность и уверенно заняла первое место.