С 1 сентября омским студентам поднимут стипендии

Новые размеры госстипендий утвердил федеральный минобрнауки.

Источник: Комсомольская правда

Ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт рассказал в своем телеграм-канале, какие изменения ждут студентов в новом учебном году. С 1 сентября у них увеличатся стипендии.

Новый размер госстипендий утвердил федеральный минобрнауки. С 1 сентября минимальный размер государственной академической стипендии и составит 2 224 рублей в месяц. Социальной — 3 340 рублей.

Стипендия аспирантам по приоритетным направлениям минобрнауки составит от 10 513 рублей. По иным направлениям — 4 380. Ординаторы смогут рассчитывать на минимальную сумму в размере 11 157 рублей, ассистенты-стажеры — на 4 380 рублей.

Также Иван Кротт уточнил, что указанные суммы — минимальные. Вузы в зависимости от своего бюджета вправе устанавливать более высокий размер стипендий.