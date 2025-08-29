Белорусский юрист сказал, как сократить рабочий день, чтобы забирать ребенка из детского сада

Также работник может обратиться к нанимателю с заявлением об установлении неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Это предусматривается Трудовым кодексом Беларуси (ст.289). В этом случае наниматель должен пойти навстречу родителям. Но в законе есть уточнение, что право на это имеют женщины, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет.