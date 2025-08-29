Белорусский юрист сказал, как сократить рабочий день, чтобы забирать ребенка из детского сада

Юрист подсказал белорусам, как можно сократить рабочий день, чтобы забирать ребенка из детского сада, пишет 1prof.by.
По словам главного правового инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Максима Шведа, если время рабочего дня совпадает с графиком работы детсада, есть несколько вариантов сократить. Например, время работы может быть сокращено за счет перерыва на отдых и питание, устанавливаемых соглашением между работником и нанимателем.
— Длительность такого перерыва должна быть не менее 20 минут, — отметил юрист.
Также работник может обратиться к нанимателю с заявлением об установлении неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Это предусматривается Трудовым кодексом Беларуси (ст.289). В этом случае наниматель должен пойти навстречу родителям. Но в законе есть уточнение, что право на это имеют женщины, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет.
При этом переход на неполное рабочее оформляется через приказ и записывается в трудовом договоре. Причем, если сократить рабочий день в этих целях, то это не повлияет на продолжительность трудового отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых прав.
Кроме того, в детсадах могут быть дежурные группы, для детей, родители которых не могут забрать ребенка в официальное время.
