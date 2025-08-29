Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский юрист сказал, как сократить рабочий день, чтобы забирать ребенка из детского сада

Белорусы могут сократить рабочий день, чтобы забирать ребенка из детского сада.

Источник: Комсомольская правда

Юрист подсказал белорусам, как можно сократить рабочий день, чтобы забирать ребенка из детского сада, пишет 1prof.by.

По словам главного правового инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Максима Шведа, если время рабочего дня совпадает с графиком работы детсада, есть несколько вариантов сократить. Например, время работы может быть сокращено за счет перерыва на отдых и питание, устанавливаемых соглашением между работником и нанимателем.

— Длительность такого перерыва должна быть не менее 20 минут, — отметил юрист.

Также работник может обратиться к нанимателю с заявлением об установлении неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Это предусматривается Трудовым кодексом Беларуси (ст.289). В этом случае наниматель должен пойти навстречу родителям. Но в законе есть уточнение, что право на это имеют женщины, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет.

При этом переход на неполное рабочее оформляется через приказ и записывается в трудовом договоре. Причем, если сократить рабочий день в этих целях, то это не повлияет на продолжительность трудового отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых прав.

Кроме того, в детсадах могут быть дежурные группы, для детей, родители которых не могут забрать ребенка в официальное время.

Кстати, ранее мы писали, что власти сохранят детсад, закрытие которого раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Еще Минздрав сказал, как белорусам не попасть на опасные для жизни медуслуги.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше