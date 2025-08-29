Ричмонд
В Кольцово массово задерживают и отменяют рейсы

В Кольцово отменили три рейса и три — задержали.

В екатеринбургском аэропорту массово отменяют и задерживают рейсы. Об этом свидетельствует онлайн-табло Кольцово.

Задержаны рейсы «Уральских линий»:

  • в Сочи (с 17:00 до 17:30);
  • в Махачкалу (с 15:20 до 17:40);
  • в Москву (с 16:00 до 17:40).

Отменены рейсы:

  • в Новосибирск (компания S7);
  • в Баку (компания RedWings);
  • в Казань (компания RedWings).

Причины, по которым отменены и задержаны вылеты, не уточняются.

Напомним, в последнее время в аэропортах России регулярно задерживают вылеты самолетов из-за атак беспилотников на города. Последний раз массовая задержка рейсов в Кольцово была 25 августа.