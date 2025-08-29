В Кузбассе выбрали лучшего электромонтера в регионе

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Электромонтер» прошел в Кузбассе. Состязания были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Участники должны были продемонстрировать практические навыки, работая в электроустановках, и показать умение оказывать первую помощь. Особое внимание уделялось соблюдению правил безопасности и умению действовать в экстремальных ситуациях.
Также в программу конкурса вошли задания по выбору средств индивидуальной защиты и инструментов для безопасного выполнения ремонтных работ в электроустановках. В этих заданиях проверялись не только знания нормативных требований, но и умение презентовать свои действия коллегам и экспертам.
Главный судья конкурса подчеркнул высокий уровень подготовки участников. Наибольшее количество баллов набрал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования предприятия «Азот» Владислав Крупин. Победа в региональном этапе открыла ему дорогу в финал федерального уровня, который пройдет 22−23 октября в Волгограде. Главный приз — 1 млн рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.