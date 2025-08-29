Священников собираются привлечь к преподаванию в школах Ростовской области

В Ростовской области священников собираются привлечь к преподаванию нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России», сообщил председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Владимир Гайворонский.
— Для преподавания нового предмета в школы Ростовской области привлекут духовенство. Этот вопрос обсудили на августовской конференции, — цитирует эксперта RostovGazeta.
Собеседник издания также отметил, что разговоры на уроках будут вести не о религии. Детям планируют рассказывать о нравственности, морали, взаимоотношениях с людьми и семейных ценностях.
Напомним, ранее о новом предмете, который ждет школьников с 1 сентября 2026 года, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По словам министра, в рамках обучения ребята смогут сформировать для себя нравственные идеалы и узнать больше о выдающихся людях, внесших вклад в развитие России.
