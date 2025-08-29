Священников собираются привлечь к преподаванию в школах Ростовской области

Напомним, ранее о новом предмете, который ждет школьников с 1 сентября 2026 года, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По словам министра, в рамках обучения ребята смогут сформировать для себя нравственные идеалы и узнать больше о выдающихся людях, внесших вклад в развитие России.