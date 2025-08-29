Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священников собираются привлечь к преподаванию в школах Ростовской области

Новый предмет в донских школах могут вести священнослужители.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области священников собираются привлечь к преподаванию нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России», сообщил председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Владимир Гайворонский.

— Для преподавания нового предмета в школы Ростовской области привлекут духовенство. Этот вопрос обсудили на августовской конференции, — цитирует эксперта RostovGazeta.

Собеседник издания также отметил, что разговоры на уроках будут вести не о религии. Детям планируют рассказывать о нравственности, морали, взаимоотношениях с людьми и семейных ценностях.

Напомним, ранее о новом предмете, который ждет школьников с 1 сентября 2026 года, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По словам министра, в рамках обучения ребята смогут сформировать для себя нравственные идеалы и узнать больше о выдающихся людях, внесших вклад в развитие России.

Подпишись на нас в Telegram.